Una mattina all'insegna dell'arte all'aria aperta nella villa comunale di San Salvo dove alcune classi degli Istituti Comprensivi 1 e 2 sono impegnati nell'estemporanea di pittura organizzata dall'assessorato alle Politiche sociali.

Gli alunni, colori e pennelli in mano, stanno dando vita a disegni e opere incentrate sull'ormai prossima Festa della Mamma. Presente per l'occasione anche l'assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini che in merito all'evento ha detto: "Abbiamo da sempre mostrato un’attenzione particolare per i più piccoli cittadini di San Salvo attraverso tanti progetti che hanno riguardato la loro sicurezza, la loro formazione sociale garantendo alle loro famiglie gli strumenti necessari per una crescita sana. Voglio ricordare che anche nella elaborazione del bilancio comunale sono state riservate risorse e riduzioni nella tassazione in considerazione della composizione del nucleo familiare privilegiando quelle famiglie con il maggior numero di figli". La mattinata andrà avanti con la merenda e la conclusione dei laboratori creativi.