Scatta di nuovo l'allerta furti nel centro di Vasto. C'è un borseggiatore, che ieri ha colpito nella zona storica della città. Il derubato è il cliente di un'attività commerciale di corso Garibaldi. In città è tornato ad alzarsi il livello per i reati contro il patrimonio dopo la rapina messa a segno nella farmacia di corso Garibaldi e il tentativo di rapina ai danni di una trentaseienne che aveva appena prelevato contanti dal bancomat di un istituto di credito di via Giulio Cesare.

Secondo la polizia in entrambi i casi il responsabile è il 48enne originario di San Giovanni Lipioni e residente a Vasto, che ha ammesso le sue responsabilità riguardo alla rapina nella parafarmacia ed è stato condannato con rito direttissimo a un anno e quattro mesi di reclusione.