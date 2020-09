Scaffali e appendiabiti semivuoti stamani in un negozio d'abbigliamento del centro di Vasto. E' stato svaligiato stanotte Ego boutique, esercizio commerciale che si trova in via Cavour, a poche decine di metri dalla centralissima piazza Rossetti.

I ladri hanno arraffato i capi d'abbigliamento più costosi. Alla riapertura, il personale ha trovato l'ingresso forzato e scoperto che era sparita tutta la merce di maggiore qualità.

Il bottino è da quantificare con precisione, ma ammonta di sicuro a diverse migliaia di euro. Sul posto la polizia, con agenti della Squadra Volante e personale del Commissariato di via Bachelet, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio. Gli operatori hanno eseguendo i rilievi necessari ad avviare le indagini, mentre il negozio ha esposto l'avviso: "Chiuso per inventario". Il locale è dotato di allarme che, però, stanotte non era attivo.

Dopo i rilievi del caso, gli investigatori sono impegnati nell'analisi delle immagini della videosorveglianza, sia quella comunale che quella dell'ufficio postale di fronte alla boutique. Il sospetto, considerata la gran quantità di capi trafugati, è che i malviventi abbiano utilizzato almeno un furgoncino per portar via il bottino.