Così come previsto dal Regolamento, il 14 aprile scorso, il Lions Club Vasto Host ha riunito la sua Assemblea ordinaria per procedere al rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo per il nuovo anno sociale 2016-2017 che avrà inizio il prossimo 1° luglio. I risultati delle elezioni sono stati ufficializzati con la comunicazione inviata al Distretto Lions 108 A, entro i termini canonici del 30 aprile.

Nuovo Presidente eletto è il Rag. Luigi Sabatini; sostituirà alla guida del Club, l’Avv. Giorgio Del Borrello che si avvia a concludere il corrente anno sociale condotto con efficienza ed efficacia.

Gli altri membri del Direttivo saranno: Giorgio Del Borrello, Past Presidente; Francesco D’Adamio, 1° Vice Presidente; Gabriele D’Ugo, 2° Vice Presidente; Piero Uva, Segretario; Giorgio Di Cicco, Tesoriere; Pietro Grassi, Cerimoniere; Nicola Molino, Censore; Michele Notarangelo, Direttore responsabile soci; Enzo Piccirilli, Presidente Comitato per il Centenario.

Consiglieri di Club: Filippo Menna, Alessandra Notaro, Giuseppe La Rana, Nicola Farina, Francesco Caruso, Gabriele Tumini. Addetto Stampa, Raffaele Anniballe; Officer per le Tecnologie Informatiche, Fernando D’Ascenzo.

La tradizionale cerimonia del "passaggio del martelletto", che avvierà di fatto il nuovo anno di attività per il Club, è programmata per la prima decade di luglio. Al neo Presidente eletto ed ai componenti del prossimo Consiglio direttivo che condurrà il sodalizio per il prossimo anno, l’augurio di buon lavoro nell’interesse del Club e del territorio in cui opera.

Raffaele Anniballe

Addetto Stampa L. C. Vasto Host