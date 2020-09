Arriva la Giornata mondiale per l'igiene delle mani, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità e negli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto la Bocca della Verità aiuterà a scoprire se le mani sono pulite.

Oggi, giovedì 5 maggio, nelle aree di ingresso dei quattro ospedali sono state allestite postazioni con totem a forma di Bocca della Verità: basterà inserire la mano nelle fauci del mascherone e ricevere consigli sulle tecniche più corrette per il lavaggio. Le infermiere specialiste sul rischio infettivo e altri componenti del Gruppo operativo del Comitato infezioni ospedaliere (Cio) distribuiranno materiale informativo e spiegheranno i metodi più efficaci.

Accanto alle postazioni un banchetto con colori e fogli per i bambini. L'igiene delle mani è ancora oggi tutt'altro che scontata. In ospedale è fondamentale per combattere le infezioni ospedaliere da germi multiresistenti cui sono riconducibili ogni anno in Italia circa 5.000-7.000 morti e un costo superiore a 100 milioni di euro.

ANSA