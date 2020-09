Si celebra in questo fine settimana la festa di Santa Maria di Pennaluce, caratterizzata dalla processione in mare a bordo dei pescherecci. Domenica scorsa la statua della Madonna è stata accompagnata in processione da Punta Penna alla chiesa di San Paolo apostolo, dove rimarrà fino a sabato 7 maggio quando, alle 16.30, partirà la processione per far ritorno verso la chiesetta ai piedi del faro. Qui, alle 19, sarà celebrata una santa messa.

Domenica 8 maggio, alle 8.30 la statua di Santa Maria di Pennaluce verrà accompagnata verso il porto dove, alle ore 9, sarà imbarcata su uno dei pescherecci della marineria vastese per la tradizionale processione in mare. Durante il pellgrinaggio sulle barche verrà gettata in mare una corona d'alloro, a ricordo dei caduti. Al rientro in porto ci sarà la processione di rientro verso il piazzale antistante la chiesa dove, alle 11, don Gianni Sciorra celebrerà la messa.

Il programma prevede l'apertura della pesca di beneficenza alle 12, una seconda santa messa elle 18, lo spettacolo musicale in serata e, a chiusura della festa, i fuochi pirotecnici.