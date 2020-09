Missione compiuta. Dopo la vittoria dell'andata [LEGGI] la BCC San Gabriele under 16 batte la Junior Ortona anche nella gara di ritorno conquista così il titolo regionale di categoria. Per la società vastese è l'ennesimo titolo in una bachceca che negli ultimi anni si è arricchita di trionfi a livello provinciale, regionale e, con alcune sue atlete, di affermazioni in campo internazionale. Senza storia la sfida di Ortona, chiusa da Scampoli e compagne con un netto 3-0 (25-19/25/12/25-14) mettendo in campo le grandi qualità tecniche, fisiche e tattiche di un gruppo che ha già raccolto tanti successi lungo il suo cammino.

In campo, guidate da Maria Luisa Checchia e Caterina De Marinis, sono andate Noemi Scotti, Alice Felizzi, Roberta Cericola, Alessandra Miscione, Martina Spadaccini, Eleonora Andreoni, Roberta Silverj, Angelique Marciano, Claudia Scampoli, Giada Russo e Giorgia Di Croce. "La polisportiva San Gabriele - commenta il team manager Ettore Marcovecchio - vuole fare una dedica speciale a Claudio Felizzi, papà di Alice, prematuramente scomparso giovedì scorso".

Con la vittoria del titolo regionale la BCC San Gabriele conquista l'accesso alla fase preliminare delle finali nazionali under 16 che si svolgeranno a Lecce a fine mese. Le ragazze vastesi saranno chiamate a dare il massimo per accedere al tabellone principale e confrontarsi così con le migliori società di pallavolo italiane.