"Il prossimo 6 maggio due importanti eventi avranno luogo a Vasto". Lo annuncia il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, Vittorio Melone: "Dalle 10.30 del mattino, e per l’intera giornata, presso Palazzo D’Avalos si svolgerà l’assemblea dell’UICA – Unione interregionale dei fori del centro adriatico. Circa 60 delegati, rappresentanti le istituzioni forensi dell’Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria, discuteranno di procedure per la risoluzione delle controversie alternative al giudizio ordinario ovvero che costituiscono condizione per il suo successivo ed eventuale svolgimento, dei protocolli e regolamenti esistenti tra i diversi Ordini forensi e i relativi Tribunali stipulati affinché ad es. l’organizzazione delle udienze di ciascun Tribunale sia maggiormente corrispondente alle esigenze degli utenti - i cittadini - e di chi vi opera quotidianamente. Sarà anche la giornata nella quale l’UICA discuterà della proposta unitaria da presentare per la modifica dello Statuto del congresso nazionale dell’Avvocatura (previsto per il prossimo ottobre a Rimini) così come richiesto dalla nuova legge professionale e dalla stessa avvocatura italiana".

"È la prima volta - spiega l'avvocato Melone - che l’assemblea dell’UICA si tiene in una città non capoluogo e questo riempie di orgoglio e di responsabilità l’Ordine degli Avvocati di Vasto che ha visto accettare la propria candidatura ad ospitare l’evento".

"Nel pomeriggio, dalle ore 15, presso il Tribunale di Vasto e precisamente nell’Aula Magna 'Carlo Anelli', si terrà un importante convegno voluto dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura di formazione decentrata del distretto di L’Aquila, nel corso del quale si discuterà della portata e delle problematiche connesse al recente intervento di depenalizzazione e abolitio criminis di reati come ad es. l’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro o l’ingiuria. Il convegno è accreditato ai fini della formazione continua sia dei magistrati che degli avvocati. È il primo convegno che si tiene nell’aula magna del Tribunale di Vasto dopo la sua recente intitolazione all’illustre magistrato vastese Carlo Anelli e la circostanza che, tra coloro i quali interverranno al convegno del 6 maggio, sia prevista la relazione del dott. Pietro Molino, magistrato di Vasto che pure tanti riconoscimenti sta ricevendo per il suo impegno professionale, è certamente motivo di soddisfazione".