Sarà ancora una volta la villa comunale lo scenario privilegiato per ospitare l’estemporanea di pittura e i laboratori creativi dell’iniziativa che vedrà protagonisti i bambini degli Istituti comprensivi n. 1 e n. 2 di San Salvo.

I piccoli artisti, armati di fogli, matite, pennelli e colori, cercheranno di dare libero sfogo alla fantasia per raccontare attraverso la pittura lo stretto e unico rapporto che lega madre e figli.

La manifestazione avrà inizio con i saluti del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e dell’assessore alle Politiche sociali Maria Travaglini. "Abbiamo da sempre mostrato un’attenzione particolare per i più piccoli cittadini di San Salvo – afferma l’assessore Travaglini nel presentare l’iniziativa – attraverso tanti progetti che hanno riguardato la loro sicurezza, la loro formazione sociale garantendo alle loro famiglie gli strumenti necessari per una crescita sana. Voglio ricordare che anche nella elaborazione del bilancio comunale sono state riservate risorse e riduzioni nella tassazione in considerazione della composizione del nucleo familiare privilegiando quelle famiglie con il maggior numero di figli".

L’estemporanea di pittura e i laboratori creativi sono un’iniziativa dell’Assessorato alle Politiche sociali che vedrà il coinvolgimento di centinaia di alunni. L’appuntamento è per domani venerdì 6 maggio dalle ore 9.00 presso la villa comunale.

Comune di San Salvo