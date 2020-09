Dopo la festa in piazza di due domeniche fa, al ritorno della squadra da Val di Sangro, la Vastese calcio 1902 tornerà ad incontrare i suoi tifosi per una giornata a tinte biancorosse. Sabato 7 maggio saranno due i momenti della giornata per ripercorrere la cavalcata vincente dei ragazzi di mister Colavitto nel campionato di Ecellenza. Si inizia al mattino, alle 11, quando Giuliano e compagni saranno ricevuti dal sindaco nella sala consiliare 'Vennitti' di Palazzo di Città.

"In quella occasione - spiega una nota della Vastese - interverrà anche l’ex presidente della Pro Vasto, Mimmo Crisci che, sollecitato da alcuni tifosi nei giorni scorsi, ha favorevolmente raccolto l’invito a riconsegnare la coppa dello scudetto dilettanti, vinta nel 2009, a tutta la città. Il trofeo sarà affidato nelle mani del sindaco Luciano Lapenna".

Si tornerà all'Aragona nel pomeriggio, alle 16.30, con la Vastese che "affronterà in una simpatica amichevole alcune vecchie glorie del calcio biancorosso. Sicuramente ci saranno i vastesi doc, da Mario Lemme a Fiorenzo D’Ainzara, passando per Daniele Avantaggiato, Enrico Russo ed ancora Paolo Di Lena, Giuseppe Naccarella, Carlo Gaeta e tanti altri tra cui anche alcuni dirigenti attuali".

Al termine della partita, nel piazzale adiacente gli spogliatoi, verranno allestiti degli stand eno-gastronomici oltre alla possibilità di acquistare il merchandising biancorosso. Il tutto sarà allietato dalla musica dei “Liberi su cauzione”. La prevendita per assistere alla gara, costo 5 euro, è iniziata ieri presso la segreteria dello stadio Aragona, al Bar Shangai ed al Club biancorosso.