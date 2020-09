Si aggrava la posizione di Walter Finarelli, l'uomo arrestato per la rapina alla parafarmacia di corso Mazzini (qui l'articolo). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Vasto, al comando del maggiore Giancarlo Vitiello, unitamente agli investigatori del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, lo stesso 48enne qualche ora prima aveva tentato un altro colpo ai danni di una giovane che stava prelevando contanti presso lo sportello automatico della Banca del Credito Cooperativo della Valle del Trigno, in via Giulio Cesare.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, erano circa le 16,30 quando una 36enne stava ritirando i soldi al bancomat. È stata avvicinata da un uomo, che l'ha strattonata, tentando di derubarla. Le urla della giovane, però, hanno fatto desistere il rapinatore, che è poi fuggito.

Dalle immagini della videosorveglianza della banca, gli investigatori hanno notato che l'uomo che aveva tentato di rapinare la donna era vestito allo stesso modo dell'autore della rapina alla parafarmacia. Contattata la vittima e fornitegli le immagini del sospettato, la donna ha riconosciuto il proprio aggressore. A quel punto è scattata la denuncia anche per la tentata rapina. L'uomo attualmente è in carcere, a seguito della condanna a un anno e quattro mesi per il colpo messo a segno nella parafarmacia.