"Solo una leggerezza, sabato il punto relativo al Consuntivo passerà senza difficoltà", così Fabio Raspa (consigliere del gruppo misto di San Salvo) commenta quanto accaduto ieri durante il consiglio comunale [LEGGI]. La sua assenza e quella di Luciano Torricella al momento del voto hanno fatto sì che si raggiungesse il pareggio 7 a 7, grazie anche all'annunciata astensione di Nicola Argirò.

Contattato da zonalocale.it, ci tiene a eliminare ogni ombra sull'accaduto: "Ciò è successo è semplice. Innanzitutto, il Bilancio di Previsione è stato approvato, il Consuntivo no, a causa di una leggerezza da parte nostra. Forse abbiamo sottovalutato il fatto che Argirò avesse annunciato l'astensione; inoltre ha influito l'assenza di altri interventi durante la discussione. Il presidente del consiglio e il sindaco non si sono resi conto che mancavamo dall'aula: non siamo usciti con la volontà di non votare il consuntivo. Insomma, si è trattato di una serie di fattori che ha portato a quella situazione".

Raspa poi si sofferma sul comportamento delle opposizioni: "Quando poi Spadano ha chiesto di ripetere la votazione, come già accaduto altre volte senza problemi, è iniziata la strumentalizzazione da parte della minoranza. Evidentemente, qualcuno che è caduto proprio sul Bilancio ha gioito. È stata una leggerezza, è vero, ma è stata strumentalizzata dal centrosinistra che evidentemente non ha più argomenti".

Il consiglio comunale è stato riconvocato con seduta urgente il 7 maggio alle ore 8 per il solo punto non passato. Raspa assicura: "Sabato questo punto passerà tranquillamente – e aggiunge scherzosamente – Significa che quella mattina andrò prima in bagno".