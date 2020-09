E' un danno che si aggira tra i 3mila e i 4mila euro, quello subito dall'auto di L.P., un trentacinquenne di Vasto, vittima di un brutto impatto con un cinghiale che gli è sbucato sulla carreggiata. E' accaduto attorno alle 5,30 di stamani in località Le Morge di Torino di Sangro. Il giovane viaggiava sulla strada che conduce verso la zona industriale della Val di Sangro. Un cinghiale di grossa taglia è piombato davanti alla vettura, una Peugeot 106, e poi è fuggito, dileguandosi nella vegetazione.

Per l'automobilista è stato impossibile evitare lo scontro, nel quale è rimasto contuso a un ginocchio, poi medicato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. "Non ho ancora una stima precisa dei danni - racconta a Zonalocale.it - ma sono valutabili tra i 3mila e i 4mila euro". La parte anteriore dell'automobile è semidistrutta. Ora il trentacinquenne adirà alle vie legali. Sono decine le cause di risarcimento danni intentate contro la Regione Abruzzo, proprietaria per legge della fauna selvatica, da automobilisti che hanno subito danni patrimoniali e biologici negli incidenti con i pesanti ungulati.