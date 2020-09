Non si farà nel centrosinistra la lista civica Noi per Vasto. E Riccardo Alinovi, che ne doveva far parte e aveva già fatto affiggere i manifesti, non sarà candidato alla carica di consigliere comunale. In questa intervista, spiega le sue ragioni, si dice deluso dal candidato sindaco, Francesco Menna, e attacca Angelo Pollutri, che ha coordinato la formazione delle liste elettorali del centrosinistra.