La BCC Generazione Vincente Vasto Basket perde anche gara 2 dei playout di serie B ed ora il cammino verso la salvezza è decisamente in salita. La Casa Euro Taranto ha sfruttato al meglio il fattore campo e, dopo aver vinto di 3 la prima sfida-salvezza, fa sua anche la seconda partita, questa volta con un vantaggio di dieci punti, 64-54. Decisivo, come nella prima partita, il secondo quarto, con i pugliesi che hanno conquistato quei punti per poter gestire la seconda parte di gara. La sfida di venerdì (6 maggio) alle 20.45 al PalaBCC sarà una di quelle da dentro o fuori: se i biancorossi riusciranno a vincere si garantiranno la prosecuzione del cammino nei playout con gara 4 di domenica sera. Ma, se dovesse arrivare un’altra sconfitta, per la Vasto Basket significherebbe retrocessione.

La partita. La partenza del match è di marca tarantina, con i padroni di casa che salgono sul 7-2, vedono rientrare gli ospiti con la tripla di Jovancic (7-5) ma poi si riportano avanti con Tinto (12-7). Al +6 pugliese (16-10) risponde ancora Jovancic dalla lunga distanza (16-13) e nel finale è Tracchi, dalla linea dei liberi, a siglare il -1 (18-17). Ed è sempre il play toscano a siglare il primo vantaggio biancorosso ad inizio secondo quarto (18-19) trovando però presto il contro-sorpasso dei padroni di casa che riescono a salire nuovamente sul +6 (27-21) con la tripla di Circosta. Quando la squadra biancorossa prova a rifarsi sotto c’è sempre la pronta reazione del Taranto che, sul finire del secondo quarto, trova un importante break per salire sul 35-27 con cui si rientra negli spogliatoi.

L’inizio della seconda parte di gara è ancora in salita per la squadra di coach Luise che si trova dopo due minuti ad avere un ritardo di 10 punti (39-29). È Casettari a riportare il distacco ad una sola cifra anche se poi Potì trova la tripla del +11 (42-31). Con coraggio la Vasto Basket si rifà sotto e riesce ad accorciare nuovamente sul -6 con Casettari e Dipierro (43-37). Negli ultimi secondi al canestro di Dipierro (44-39) risponde Circosta con un libero sui due concessi che fissa sul 45-39 di fine terzo quarto.La partenza dell’ultima frazione è sulla falsariga di quelle precedenti: il Taranto segna e scappa avanti e la Vasto Basket si trova ad inseguire. Dopo due minuti il vantaggio dei padroni di casa sale a 12 punti grazie alle due triple in sequenza di Tinto. La tripla di Dipierro e il canestro di Jovancic riportano il distacco sotto i 10 punti (con i liberi di Tinto che gli valgono i suoi 8 punti consecutivi). La squadra di coach Putignano continua a segnare e torna ad un rassicurante vantaggio di 11 punti (59-48) quando mancano poco meno di quattro minuti al termine della partita. Nel finale cambia bem poco, con i vastesi che tentano la reazione ma, alla sirena finale, il tabellone segna 64-54.

Casa Euro Bk Taranto - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 64-54

Taranto: Circosta 15, Orlando 9, Potì 14, Tinto 13, Bastoni 7, Osmatescu 2, Malfatti 0, Conte 0, Stola 0, Della Torre 4. Coach: Putignano

Vasto Basket: Grassi 6, Dipierro 15, Di Tizio 2, Jovancic 13, Tabbi 3, Tracchi 8, Ierbs 0, Casettari 6, Pace 1, Cordici 0. Coach: Luise

Tiri da 2: Taranto 11/32 - Vasto 13/30

Tiri da 3: T 7/23 - V 6/29

Liberi: T 21/30 - V 10/16

Rimbalzi: T 47 (11A-36D) - V 38 (7A-31D)