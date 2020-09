Ore 15,30 - Giudicato con rito direttissimo, l'uomo ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione e quindi è stato condotto in carcere. Ad emettere la sentenza, il giudice Caterina Salusti, mentre l'accusa è stata rappresentata dal procuratore capo, Giampiero Di Florio.

Ore 12 - L'arrestato si chiama Walter Finarelli, 48 anni, nativo di San Giovanni Lipioni e residente a Vasto. Nella conferenza stampa, il dirigente del Commissariato, Alessandro Di Blasio, ha ricostruito i fatti: erano circa le 19 quando il rapinatore è entrato nella parafarmacia. Con le mani in tasca, affermando di avere una pistola, ha minacciato il farmacista, facendosi aprire la cassa e impossessandosi dei contanti, 400 euro. Prima di fuggire, ha preso anche il telefono cordless per cercare di evitare che la vittima chiamasse il 113. Personale della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante ha visionato le immagini della videosorveglianza e, in base ai filmati, ristretto le indagini a 3-4 persone, fino a giungere all'identificazione del 48enne, già noto alle forze dell'ordine. Gli investigatori lo hanno cercato prima in alcuni luoghi da lui frequentati abitualmente, poi a casa. Dopo aver suonato per una decina di minuti il campanello senza avere risposta nonostante si sentissero dei rumori dall'interno, i poliziotti hanno chiamato i vigili del fuoco di Vasto, che hanno sfondato la porta. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato Finarelli insieme a un altro uomo. In casa c'erano i vestiti, bagnati di pioggia, uguali a quelli che risultavano dalle immagini, e 200 euro in contanti. Il sospettato ha confessato.

Ore 11,05 - La rapina è avvenuta ieri, attorno alle 19, quando un uomo col volto parzialmente coperto da un cappello di lana e dal bavero della giacca è entrato nella parafarmacia di corso Mazzini e si è diretto velocemente al bancone, dietro il quale c'era solo il dottor Deleo, al quale ha intimato: "E' una rapina. Dammi i soldi. Ho una pistola, ti sparo". Lo ha detto tenendo le mani in tasca. Il farmacista ha aperto la cassa, da cui il malvivente ha arraffato le banconote. Il bottino, in totale, è di 400 euro.

La prima notizia - È stato arrestato dagli agenti del commissariato di Vasto l'autore della rapina alla parafarmacia del dottor De Leo, in corso Mazzini. L'episodio è avvenuto ieri sera, attorno alle 19.

Sarà il vice questore Alessandro Di Blasio, nel corso di una conferenza stampa convocata per questa mattina presso il commissariato di Vasto, a ricostruire l'episodio che, a solo poche ore dal gesto criminoso, ha visto il suo autore finire in manette.