Altra mattinata di tensione al Consiglio comunale di San Salvo dove si votano i punti riguardanti il bilancio del Comune.

Il primo punto, quello sul Consuntivo non è passato, la votazione è infatti terminata 7 a 7 (Argirò si è astenuto). La maggioranza non ha avuto i numeri necessari per l'uscita di due suoi membri. Luciano Torricella e Fabio Raspa infatti avevano lasciato l'aula in precedenza. Al momento della votazione, nessuno si è accorto dell'assenza e il punto non è passato nello stupore della stessa maggioranza; probabilmente si confidava in una durata maggiore della discussione, ma la rinuncia del sindaco a replicare agli interventi della minoranza ha accorciato i tempi.

A quel punto il presidente del consiglio Eugenio Spadano ha cercato di far ripetere la votazione, ma l'opposizione è insorta minacciando il ricorso agli enti competenti. Il consiglio è stato così sospeso. Dal consulto tra capigruppo e segretario è emerso che il voto era stato già registrato.

I due consiglieri assenti si sono giustificati spiegando che erano usciti per bisogni fisiologici. L'accordo raggiunto poi dalle varie forze politiche è il voto del singolo punto rimandato a sabato mattina, ore 8.