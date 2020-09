"Rompendo questo vetro non aggiungi nulla al tuo divertimento ma togli molto alla tua intelligenza. Se vuoi essere figo, aprimi e leggi... [Specy_Wot - Awax]". È questo il cartello apparso sulla Little Free Library nella Villa Comunale di Vasto dedicato ai vandali che, come purtroppo spesso accade, prendono di mira tutto ciò che di bello c'è nella città. Inaugurata a luglio 2015 [LEGGI] a cura di Progetto Giovani, Consulta Giovanile e Sideshow, questa casetta in legno al centro della villa è dedicata allo scambio di libri. Chi vuole prende un libro e ne lascia un altro, così da creare una circolazione culturale.

Ma i soliti vandali ci hanno messo del loro, rompendo il vetro di protezione posto sullo sportello. E così ad un papà vastese, Luca, e suo figlio, Enrico, 14enne è venuto in mente di fare un piccolo e semplice, ma efficace, gesto di civiltà. "L'idea della libreria è geniale e mi piace - ci spiega Luca -. Però la barbarie mette sempre mano alla cultura. Io e mio figlio, abbiamo preso l'iniziativa di sostituire il vetro rotto e popolare di libri la teca. Spero in molti prendano esempio e portino libri, che siano libri e non scarti di magazzino. A chi ha messo la teca,grazie, a chi si diverte a rompere il vetro dedichiamo il cartellino che abbiamo messo. Buona lettura a tutti".

Nel bollettino di guerra dei danneggiamenti che costantemente prendono di mira la città un gesto di segno opposto non poteva che essere evidenziato e accompagnato da un "bravi" rivolto a papà e figlio per la loro iniziativa da veri cittadini così che tante piccole azioni quotidiane possano contribuire a conservare ciò che di bello c'è in città e ridare luce a ciò che è stato danneggiato.