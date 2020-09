Torna l'appuntamento settimanale con L'Edicola del Bar Walter, il format di Zonalocale.tv dedicato ai protagonisti dello sport del nostro territorio. Tra aprile e maggio per i campionati è tempo di verdetti e così abbiamo ospitato l'Incoronata Calcio che, insieme all'altra compagine vastese del Real Porta Palazzo, sarà protagonista nei playoff di Seconda Categoria. La squadra vastese è stata rappresentata questa mattina da Alessandro Ciccotosto e mister Giancarlo Rapino.

E poi c'è la Promo Tennis Vasto che, raggiunta la salvezza con la squadra in serie C, punta alla vittoria della D1 e all'affermazione in diversi campionati giovanili. Al microfono di Stefano Troilo sono intervenuti Pino D'Alessandro e Angelo Ciancaglini.