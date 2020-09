Per denunciare il rischio crolli dell'ex municipio un consigliere comunale di Castelguidone ha preso a martellate le mura perimetrali dell'edificio. (La notizia integrale su www.ecoaltomolise.net)

Raffaele Sigismondi ha voluto denunciare così, in maniera clamorosa, lo stato di pericolo per la pubblica incolumità della struttura, lungo la via principale del paese e sgomberata nei mesi scorsi, evidenziando come la Regione non abbia trovato fondi per la messa in sicurezza. Sigismondi ha colpito ripetutamente il muro con un martello facendo cadere a terra calcinacci che dimostrano come l'ex sede comunale sia fatiscente. "Nei mesi scorsi il sindaco ha disposto lo sgombero immediato della struttura e il trasferimento degli uffici in altra sede" ricorda Sigismondi. "Abbiamo partecipato al bando relativo al piano regionale di interventi antisismici su edifici pubblici strategici o rilevanti finendo all'80/o posto. Prima di noi figurano municipi che stanno meglio. Evidentemente non basta il crollo per asserire che la struttura non è sicura".

