È stato necessario chiudere il tratto finale, verso il centro, di via Istonia per procedere ai soccorsi e ai rilievi a seguito del frontale che si è registrato nel primo pomeriggio.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vasto, intervenuti sul posto, a scontrarsi sono state una Mini Cooper, guidata da F. O. classe 1980, che scendeva verso Vasto Marina e una Bmw GT serie 3, guidata da D. A. classe 1968, che procedeva nel verso opposto. Feriti gli occupanti dei due mezzi, che sono stati trasportati presso il locale pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto, insieme ai carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, per aiutare i feriti a uscire dai mezzi, e una pattuglia della polizia, che ha deviato il traffico sul vicino viadotto, per il tempo necessario a rimuovere i mezzi.