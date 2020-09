Nella giornata in cui la prima squadra ha conquistato la certezza matematica del terzo posto che vale la semifinale playoff [LEGGI], i ragazzi del Casalbordino juniores sono stati omaggiati dalla società giallorossa dopo la vittoria del campionato che vale la promozione tra gli juniores d'élite. Un cammino in crescita quello della formazione giovanile allenata da due tecnici altrettanto giovani, Simone Troiano e Adriano Falcone, e accompagnati da un gruppo di dirigenti unito e appassionato.

È nel girone di ritorno che il Casalbordino ha dato lo strappo finale per andare a conquistare la vittoria. "Abbiamo iniziato il girone di ritorno al 4° posto con 6 punti di distacco dalla prima - racconta un felice mister Troiano - . Abbiamo vinto tutte le partite perdendo solo a Bucchianico e alla fine siamo riusciti a stare davanti a tutti". È nell'attacco che la formazione giallorossa ha avuto il suo punto di forza. Sono 60 le reti messe a segno in stagione, "solo nelle ultime 6 partite abbiamo fatto 30 gol", sottolinea Troiano. Principe dei marcatori casalesi è stato Marchioli con 21 gol, giovane promettente e presenza fissa tra i convocati della prima squadra. Ma non è l'unico dei ragazzi di Troiano e Falcone ad avere avuto la fiducia di mister Farina. Come lui anche Santini, Del Giango, Erragh, Frangione, Rossi e Tallarino, senza dimenticare Sallese, capitano della juniores.

"Non possiamo che essere contenti - aggiunge Troiano - per come è andata questa stagione. Un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi è quello disciplinare: mai un cartellino rosso per i nostri ragazzi, nessuno ha ricevuto squalifiche per somma di ammonizioni". Ora, dopo aver dato una mano alla squadra che disputerà i playoff del campionato di Promozione, i giovani calciatori del Casalbordino saranno chiamati a vivere l'avventura del campionato juniores d'élite. "Si alza il livello ma noi siamo pronti anche a questo", afferma Troiano. Intanto ieri per loro è stata una festa, con dirigenti, tecnici e giocatori insieme al presidente Vaccaro e al patron Santoro che coccolano i loro giovani calciatori sperando che possano crescere ancora per il bene della squadra giallorossa.