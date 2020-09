"A Vasto il vincitore, come la mamma, è sempre certo". Davide D'Alessandro ironizza sul concorso, da poco terminato, per le assunzioni presso il Comune di Vasto. La scorsa settimana in municipio è stata espletata la "Selezione unica per titoli ed esami" per "5 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C", è scritto nel bando.

D'Alessandro aveva fornito in anticipo ai giornalisti tre nomi e ora annuncia di aver "indovinato i nomi di due vincitori". Nei giorni scorsi, il consigliere comunale di Vastoduemilasedici aveva presenziato all'espletamento delle prove orali, comunicando che molti dei 33 candidati non si erano presentati.

"Auguro - commenta l'esponente del centrodestra - le migliori fortune ai vincitori del concorso. Il problema non è mai stato di chi vince, bensì - attacca il consigliere d'opposizione - di un'amministrazione che consente l'individuazione dei vincitori con largo anticipo". Secondo D'Alessandro "a Vasto il vincitore, come la mamma, è sempre certo. È il padre, cioè il perdente, ad avere qualcosa da recriminare".