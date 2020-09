PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

A una giornata dal termine, con la Casolana già volata in Promozione, restano da definire le posizioni nella zona play off. Lo Sporting San Salvo nell'ultima giornata contro la vincitrice del campionato dovrà cercare di mantenere la seconda posizione. Oggi, nello scontro diretto, i sansalvesi sono usciti sconfitti 1 a 0 contro il Tre Ville: entrambe le formazioni sono a 58 punti, ma lo Sporting può vantare una migliore differenza reti.

Sicuro degli spareggi è anche lo Scerni oggi vincitore a Lanciano contro la retrocessa Spal per 3 a 2. Nell'ultima gara interna contro il Trigno Celenza cercherà di conservare la terza posizione.

Serve invece una combinazione di risultati al Montalfano che oggi ne ha fatti 4 in trasferta contro il Mario Tano (doppietta di Di Martino, Tracchia e Ferrante). Per accedere ai play off, i gialloverdi devono vincere contro il Tre Ville sperando in un pareggio o sconfitta del Piazzano; non deve inoltre vincere lo Sporting San Salvo (altrimenti il distacco sarebbe di 10 punti e i sansalvesi passerebbero direttamente in finale).

Niente da fare per il Fresa che ha perso terreno nelle giornate precedenti. Oggi i biancorossi in casa hanno onorato il campionato vincendo contro il Roccaspinalveti per 3 a 2 (ribaltando il doppio passivo iniziale con una doppietta di Vasiu e una rete di Annibali). I roccolani, a segno con Lattanzio e Suriano, affronteranno i play out molto probabilmente contro il San Vito.

Nell'anticipo di ieri ha vinto anche il Trigno Celenza contro la Marcianese: 4 a 2 firmato da Farina, Di Biase, Di Pardo e Pelliccia.

La vittoria per 1 a 0 contro il S. Vito, tiene ancora accese le speranze di salvezza del Gissi (eventualmente ai play out). Tra le vastesi, infine, da registrare la sconfitta del Real Montazzoli che dopo dicembre ha subito un crollo verticale in classifica.

LA 14ª DI RITORNO

Trigno Celenza - Marcianese 4-2

Mario Tano - Montalfano 0-4

Casolana - Piazzano 1-1

Guastameroli - Real Montazzoli 1-0

Fresa - Roccaspinalveti 3-2

Gissi - S. Vito 1-0

Spal Lanciano - Scerni 2-3

Tre Ville - Sporting San Salvo 1-0

LA CLASSIFICA

Casolana 67 (promossa in Promozione)



Sporting San Salvo 58

Tre Ville 58

Scerni 51

Piazzano 49



Montalfano 47

Fresa 44

Trigno Celenza 39

Real Montazzoli 38

Guastameroli 37

Marcianese 36



S. Vito 31

Roccaspinalveti 25

Gissi 22



Mario Tano 21

Spal Lanciano 15 (retrocessa in Seconda categoria)



SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Finisce con gli ultimi verdetti il campionato di Seconda categoria. Dopo la vittoria ancipata del Paglieta si è definita oggi la griglia play off. I vastesi del Real Porta Palazzo firmano la rimonta e si attestano al secondo posto a pari punti con l'Incoronata, ma in vantaggio grazie agli scontri diretti. Oggi, in trasferta contro il retrocesso San Buono, finisce 2 a 0 con gol di Enea Menna e un'autorete.

I gialloneri affronteranno in casa l'Odorisiana che oggi ha pareggiato 0 a 0 contro il Real San Giacomo: quinta posizione con 38 punti.

L'Incoronata Calcio Vasto ha vinto il derby contro lo Sporting per 3 a 1 e riceverà in casa lo Sporting Altino. Suggestiva ipotesi quella di un derby vastese per la promozione in Prima categoria.

Dietro, il Real Carpineto Sinello vince in trasferta a Perano: 2 a 0 (Domenico D'Addario e Antonio D'Addario). Il Real ha agganciato così l'Odorisiana, ma esce sconfitta negli scontri diretti e non parteciperà ai play off.

Lo Sporting Vasto, nonostante la sconfitta odierna, raggiunge una salvezza tranquilla impensabile a fine girone di andata. La goleada interna del Mario Turdò, infine, permette ai carunchiesi di evitare i play out. La seconda retrocessa uscirà dallo scontro tra Tornareccio e Real San Giacomo.

Retrocessa in Terza categoria, con largo anticipo, il San Buono.

L'ULTIMA DI CAMPIONATO

Sporting Vasto - Incoronata Calcio Vasto 1-3

Real San Giacomo - Odorisiana 0-0

New Archi Perano - Real Carpineto Sinello 0-2

San Buono - Real Porta Palazzo 0-2

Paglieta - Sporting Altino 1-1

Mario Turdò - Tornareccio 5-2

Riposa Virtus Rocca San Giovanni

LA CLASSIFICA FINALE

Paglieta 53 (promossa in Prima categoria)



Real Porta Palazzo 43 (play off)

Incoronata Calcio Vasto 43 (play off)

Sporting Altino 42 (play off)

Odorisiana 38 (play off)



Real Carpineto Sinello 38

Virtus Rocca San Giovanni 31

New Archi Perano 28

Sporting Vasto 28

Mario Turdò 28



Tornareccio 26 (play out)

Real San Giacomo 25 (play out)



San Buono 12 (retrocessa in Terza categoria)