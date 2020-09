Sono state trasferite al San Pio da Pietrelcina di Vasto, fortunatamente non in gravi condizioni, le due occupanti della vettura rimasta coinvolta in un incidente questa mattina a Pollutri. Una Opel Meriva è finita fuori strada in contrada Vaccara, nel comune di Pollutri. L'auto ha terminato la sua corsa contro un albero, con la conducente che è riuscita ad uscire fuori mentre la passeggera, una ragazza di 27 anni, è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamento di Vasto, che l'hanno poi affidata alle cure dei sanitari del 118. Sia lei che la conducente sono state trasportate in ospedale per gli accertamenti del caso e le cure mediche.