Fervono i preparativi a Guilmi per la festa di San Nicola, patrono del paese, in programma il 4 e 5 maggio; una tradizione che si ripete da 126 anni.

Il 4 maggio, festa di San Mauro, è previsto l'arrivo della banda che percorrerà le vie del paese per effettuare la questua durante la quale i cittadini donano il loro obolo per la manifestazione e ricevono i taralli di San Nicola, ciambelle di pane senza lievito realizzate per l'occasione.

Il programma del 5 maggio prevede una grande e suggestiva processione che attraversa tutto il paese, al seguito delle statue di San Nicola e di San Mauro precedute dalla sfilata delle conche portate in testa dalle donne del borgo in costume guilmese. Le conche di rame, riempite di grano, sono addobbate con "conocchie" fatte di canne intrecciate a mano e rivestite da dolci colorati e altre offerte. Le famiglie di Guilmi fanno a gara per realizzare il miglior addobbo, le conche sono vere e proprie opere d'arte manuali; al termine della sfilata sarà premiata la più bella.

Nel pomeriggio del 5 maggio, in piazza Italia è in programma la tradizionale riffa, asta durante la quale vengono venduti al miglior offerente i prodotti contenuti nelle conche (grano, dolci, olio, vino, ventricina ecc.). In serata è prevista musica in piazza.