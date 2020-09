Giornata di festa al comunale di Casalbordino nella penultima giornata del campionato di Promozione. L'Apd Casalbordino batte 3-2 il Bucchianico e, a quota 61 punti, conquista la matematica certezza del terzo posto in classifica che vale l'accesso alla semifinale playoff del girone B dove troverà una tra Pro Sulmona (57 punti), River Casale (56) e Il Delfino Flacco Porto (55). Sorridono patron Santoro e il presidente Vaccaro per un primo risultato raggiunto, sperando che il cammino della loro squadra possa essere ancora molto lungo.

La Festa della Mamma. La società giallorossa chiude con un gesto dedicato alle mamme la sua stagione casalinga (almeno per quanto riguarda i gironi). Palloncini rosa per mamme e bambini che hanno accompagnato l'ingresso in campo delle due formazioni. È solo una delle tante iniziative che il Casalbordino ha promosso durante l'anno per portare quanta più gente possibile allo stadio in un clima gioioso.

Il primo tempo. Dopo una fase di studio è Vespucci ad impegnare Forlani, con un tiro velenoso che il portiere casalese alza sulla traversa. I padroni di casa si spingono in avanti e provano a far male prima con Soria che tira alto dopo un controllo in bello stile sugli sviluppi di un corner, poi con Berardi, che schiaccia a terra su colpo di testa senza trovare la rete. La partita si sblocca su calcio d'angolo: Soria pennella un pallone a centro area e Colanero salta più in alto di tutti trovando il gol. Sul finire del primo tempo il Bucchianico si fa rivedere in avanti ma la retroguardia di casa fa buona guardia.

Il raddoppio nella ripresa. Al pronti-via Castropaolo prova a sorprendere il portiere del Casalbordino che però alza sulla traversa. Al 13' Soria serve Ramundo che colpisce male la palla che finisce contro un difensore del Bucchianico che sfiora la clamorosa autorete. Sugli sviluppi del successivo calcio d'angolo Di Muzio si supera per parare la conclusione a botta sicura di Del Giango. Il raddoppio arriva poco dopo su ripartenza del Casalbordino che, complice una respinta corta del portiere ospite, trova pronto Mucci a siglare il 2-0.

La reazione ospite e la replica casalese. Al 26' ci prova ancora Mucci, con una bella conclusione da fuori area. Ma al 31' c'è la rete ospite con Lolli che riceve un cross dalla destra e riesce a siglare la rete del 2-1. La squadra di mister Farina vuole tornare ad un vantaggio di sicurezza ed ecco che Soria si infila tra le maglie della difesa ospite ben servito da un compagno e con freddezza sigla il 3-1. Ma gli ospiti non stanno a guardare e 5 minuti dopo Santarelli va a segno direttamente su calcio di punizione. Negli ultimi minuti, compresi i 5 di recupero concessi dal direttore di gara, il Casalbordino prova ad andare in gol mantenendo sempre alta l'attenzione in difesa. Finisce 3-2 con le due squadre a raccogliere gli applausi delle rispettive tifoserie.

Casalbordino - Bucchianico 3-2

(30' Colanero [C], 17'st Mucci [C], 31'st Lolli [B], 35'st Soria [C], 38'st Santarelli)

Casalbordino: Forlani, Santinu, Lombardozzi, Di Pasquale (7'st Mucci), Di Sante, Colanero, Ramundo, Del Giango, Berardi, Soria (41'st Fabiano), De Cillis. Panchina: Di Sante, Rossi, Marchioli, Erragh, Tallarino. Allenatore: Farina

Bucchianico: Di Muzio, Zappacosta, Di Federico (24'st Ferrari), Lombardini, Tracanna, Pica, Montanaro, Santarelli, Vespucci (12'st Tomeo), Lolli, Castropaolo. Panchina: Pompilio, Clivio, Di Minni, Rocchio, Cattolini. Allenatore: D'Orazio.