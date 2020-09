Si spegne a Pescara contro l'Antoniana il sogno playoff della BCC San Gabriele. Le vastesi, nella penultima giornata del campionato di serie C, rimediano una sconfitta per 3-0 (26-24/25-18/25-21) che le vede scivolare al quarto posto in classifica. Nella sfida di ieri sera le vastesi hanno lottato in tutti e tre i set ma le padrone di casa hanno dimostrato di avere quel qualcosa in più per conquistare l'intera posta in palio. Domenica prossima alla palestra del centro sportivo San Gbariele arriverà il Cus L'Aquila per l'ultima sfida della stagione in cui le ragazze di Maria Luisa Checchia proveranno a chiudere positivamente una stagione che, in ogni caso, va archiviata con il segno più.

In casa San Gabriele ora ogni attenzione è rivolta alla sfida di ritorno della finale regionale under 16. Le vastesi, dopo il succeso dell'andata, hanno ottime possibilità di conquistare titolo e accesso alle fasi nazionali di categoria.