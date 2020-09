"Buona la prima". È la scritta che compare sulle canotte delle ragazze della Gtv Volley Cupello dopo che l'ultimo pallone della partita finisce a terra decretando la loro vittoria che vale il salto di categoria. Con la doppia sfida con la Magica Team Volley la squadra guidata da Nicola Baiocco e Francesco Di Fabio si aggiudica la vittoria del campionato di Seconda Divisione coronando un sogno inseguito per tutta la stagione.

All'andata era finita 3-0 per le cupellesi. Nella sfida di ieri sera le ragazze allenate da Valentino Speranza hanno dato filo da torcere a Boschetti e compagne. Con appena sei giocatrici disponibili la squadra vastese, dopo aver lottato punto a punto nei primi due set poi vinti dalla Gtv Cupello (25-19/27/25), ha conquistato con tanta determinazione il terzo parziale (25-16). Nel quarto set il sestetto cupellese ha ritrovato la giusta concentrazione, andando a chiuere sul 25-15 e iniziando a far festa per la vittoria.

Grande entusiasmo nell'impianto vastese per la vittoria del campionato da parte della Gtv Volley Cupello che quest'anno si era rinforzata con giocatrici di talento ed esperienza per poter centrare l'obiettivo promozione. Tanti applausi anche per le ragazze di casa: Bolami e compagne hanno giocato per quattro set senza risparmiarsi mai e dovendo dosare le energie vista la mancanza di cambi. Una squadra giovane che, c'è da starne certi, in futuro riuscirà a togliersi tante soddisfazioni.

Magica Team Volley - Gtv Volley Cupello 1-3 (19-25/25-27/25-16/15-25)

Magica Team Volley: Armeno, Bolami, D'Ermilio, Marraffino, SAvastio, Tana. Allenatore: Speranza

Gtv Volley Cupello: Boschetti A., Boschetti D., Carlucci, Cerritelli, Daniele, De Felice, Di Fabio, Di Stefano, Gigliotti, Marcolongo, Ronzitti, Costantini. Allenatore: Baiocco