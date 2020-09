La prima edizione del 2015 aveva ottenuto riscontri più che positivi, quella di quest'anno è stata un successo. Oltre 250 atleti provenienti da diverse regioni hanno partecipato questa mattina al secondo Trail dei Trabocchi, gara di 14 km. nell'incantevole scenario della Riserva di Punta Aderci. Partenza della spiaggia per poi risalire il promontorio, andare verso Mottagrossa e fare ritorno lungo un percorso che ha messo a dura prova gli atleti. L'organizzazione della Podistica Vasto, insieme al Cai Vasto, Parkstrail, Cogecstre, Fidal e con il patrocinio del Comune di Vasto, ha curato ogni aspetto della gara, trovando l'apprezzamento di tutti i partecipanti. Una gara, quindi, che trova conferme nel panorama dei Trail, corse a stretto contatto con suggestivi ambienti naturali e che si proietta già verso la terza edizione. Dopo l'arrivo, che ha visto primeggiare Antonio Bucci nella classifica maschile e Simona Di Donato in quella femminile, ristoro, premiazioni per i migliori e pasta party per concludere in allegria la giornata.

Tanta la soddisfazione degli organizzatori. "Ringraziamo tutti gli atleti che hanno scelto di partecipare al Trail dei Trabocchi - commenta la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca - e a tutti i soci di Podistica Vasto e Cai, primi fra tutti Tonino Baccalà e sua moglie Fausta, che hanno lavorato con tanto impegno perchè questa fosse una bella giornata di sport immersi nella natura. Un grazie anche ai nostri partner organizzativi e agli sponsor Conad Superstore Vasto, Ad Sport, Legnomagia, UnipolSai, Vastese in Bike, Di Lello Costruzioni, Di Fonzo Viaggi, ZonaLocale, OnFit, Lamolisana, Sire, Marinucci e Marchesani, Macelleria Di Nanno, TerreSacre, Seriart, Mario Perrozzi, Estetista Patrizia".



In giornata pubblicheremo anche un video della gara.

Classifica Assoluta

Maschile

1. Antonio Bucci (Tocco Runner)

2. Carlo Angelucci (Pod. San Salvo)

3. Christian Notaristefano (Runners Chieti)

Femminile

1. Simona Di Donato ( Runners Chieti)

2. Stefania Capodicasa ( Atl. Vomano Bruni Pubbl.)

3. Francesca Zulli (Podisti Frentani)

Classifiche di categoria

M20-29

1. Guido Barbuscio

2. Umberto D’Agostino

3.Mario Giorgetta

M30-39

1. Antonio De Pamphilis

2. Giovanni Celeste

3.Angelo Iademarco

M40-49

1. Giovanni Giglio

2. Vincenzo Del Villano

3. Domenico Scipioni

M50-59

1. Giovanni Santoro

2. Fernando D’Orazio

3. Massimo Miri

M60-over

1.Giuseppe Bucci

2.Vincenzo Di Benedetto

3. Carlo Trivilini

F20-29

1.Silvia Moretti

2.Silvia Zulli

F30-39

1.Irai Feijo Moura

2. Francesca Caramanico

3. Jessica D’Aviera

F40-49

1.Alessandra Bruno

2. Carla Moreno

3.Loretta Cianflocca

F.50-59

1. Lidia Scenna

2.Silvana Maria Luisa Ruzzi

3.Antonietta Rossetti

F60-over

1.Maria Brindisi

2.Ervana Cetrano

3.Silvana Colangelo

Società

1.Podistica San Salvo - 33

2. Runners Chieti -16

3.Let’s Run for solidarity - 11

3. Podisti Frentani - 11