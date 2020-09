Martedì 3 maggio alle ore 19 la sala convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Vasto, in vico Raffaello 1, ospiterà la conferenza “Riforma Costituzionale, le ragioni del No” del professor Carlo Di Marco dell’Università di Teramo.



Nel corso della conferenza verrà ufficializzata la costituzione e la presentazione ai cittadini del Comitato “Vasto Partecipa”, promosso da Arci Vasto, Associazione Antimafie Rita Atria, Comitato Possibile "Mattonelle Rosse" Chieti, Confederazione Cobas Abruzzo, PeaceLink Abruzzo, Rifondazione Comunista Vasto e Sinistra Anticapitalista per la Rete Antiliberista e Anticapitalista, Sinistra Italiana. L’incontro sarà coordinato dalla Prof.ssa Gabriella Di Pietro, Responsabile territoriale vastese di Possibile e referente vastese del Coordinamento Democrazia Costituzionale, e sarà l’occasione di sostenere le campagne in atto per i Referendum Sociali (contro inceneritori Sblocca Italia, Buona Scuola, per l’opzione trivelle zero e in difesa dell’acqua bene comune) e i Referendum contro Italicum.