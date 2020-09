"In vista delle prossime elezioni amministrative l'Associazione civica Porta Nuova, in collaborazione con Italia Nostra del Vastese, ha organizzato per il mese maggio 3 pubbliche conferenze, rivolte alla città tutta e in particolare ai candidati sindaci e consiglieri". Lo annunciano i presidenti dei due sodalizi promotori, Michele Celenza e Davide Aquilano.

"L'iniziativa non ha alcuno scopo elettorale. Vuole però consentire, a chi se ne occupa da molti anni, di porre in evidenza alcuni temi nella speranza che chiunque risulti vincitore voglia poi fattivamente adoperarsi in proposito. Per ovvi motivi di equità non sono previsti interventi al termine delle conferenze da parte dei candidati alla carica di sindaco. Tutta la cittadinanza è invitata".

I contenuti - Il primo appuntamento verterà sul tema: "I beni culturali a Vasto tra tutela e valorizzazione". "Vogliamo spronare - spiega Davide Aquilano, responsabile di Italia Nostra del Vastese - la nuova amministrazione a prendere in mano con decisione i beni culturali e valorizzarli, ad esempio gli archivi storici, il Palazzo d'Avalos e il patrimonio che viene spesso trascurato e sottoposto all'azione dei vandali". L'appuntamento è per il 5 maggio. Il giovedì successivo, 12 maggio, don Domenico Spagnoli e don Gianfranco Travaglini, parroci di Santa Maria Maggiore e della concattedrale di San Giuseppe, saranno i relatori del secondo appuntamento, dal titolo: "Una voce dalla Chiesa del centro storico alla luce della dottrina sociale". Una settimana dopo, il 19 maggio, toccherà a Michele Celenza relazionare sulla questione "Senza crescita civile nessun sindaco può riuscire. Tre proposte". Tutti gli appuntamenti si terranno alle 17,30 nell'auditorium dell'Agenzia per la promozione culturale, in via Michetti.