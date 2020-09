Ore 11,40 - I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area colpita dall'incendio. Gli uomini del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nelle vicinanze del chiosco incendiato.

La prima notizia - È scattato intorno alle 8 meno un quarto di questa mattina l'allarme per l'incendio che scoppiato nella villa dinamica, il parco del quartiere San Paolo.

A prendere fuoco, il chioschetto una volta adibito a bar e attualmente in disuso. Una densa nube di fumo nero, visibile anche a notevole distanza, si è alzata dalla struttura in legno, che si trova vicino all'ingresso da via San Rocco.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e i carabinieri che, in base alla relazione dei vigili del fuoco, valuteranno se procedere con un'indagine per incendio doloso. In supporto anche i volontari del gruppo comunale di protezione civile.