Quattro raid ladreschi nel giro di poche centinaia di metri. Tutti nella stessa notte, quella tra giovedì e venerdì. Il sospetto concreto è che sia stata la stessa banda di ladri a provocare le effrazioni in tre attività commerciali e uno studio professionale di Vasto, con ingenti danni.

Indagano le forze dell'ordine per risalire all'identità degli ignoti che hanno preso di mira uno studio veterinario di via del Giglio, un mini market e un negozio di arredi per il bagno in via delle Gardenie e, poco distante, anche all'Immobiliare Cardone.

E' l'ennesimo tentativo di furto nell'agenzia di via delle Croci: "E' la quinta volta", racconta Franca Cardone. "Hanno cercato di rubare. Non hanno trovato niente, ma hanno messo tutto sottosopra". L'ultimo furto nella stessa sede era stato messo a segno in pieno giorno il 29 febbraio scorso, quando i malviventi avevano rubato un televisore, quattro cellulari e un elettrostimolatore.

Gli investigatori cercano eventuali testimoni e immagini della videosorveglianza per smascherare i ladri.