Medaglia di bronzo per Gaia Smargiassi ai Campionati Italiani Giovanili che si sono svolti a Terni dal 23 al 28 aprile. La pongista della Polisportiva San Gabriele, impegnata nel torneo femminile della categoria "ragazzi", dopo essere approdata in semifinale, è stata sconfitta da Aurora Cicuttini, sua amica-rivale storica e compagna in azzurro. La giocatrice del Castel Goffredo è stata poi battuta nella finalissima da Evelyn Vivarelli, che ha così conquistato il titolo italiano. Per Gaia Smargiassi e Alessandra Ugolini le medaglie di bronzo della competizione tricolore.

Grande soddisfazione per il presidente Michele Ciaffi e la San Gabriele per questo ennesimo risultato di prestigio conquistato dalla giovane atleta che si conferma tra le migliori ragazze del panorama giovanile italiano.