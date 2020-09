E' giornata di vigilia per la seconda edizione del Trail dei Trabocchi, gara organizzata dalla Podistica Vasto con il Patrocinio del Comune di Vasto e la collaborazione del CAI Vasto, Cogestre, Parkstrail e Fidal.

La partenza della gara è prevista per sabato mattina, 30 aprile, alle ore 10. Il tracciato è di 14 km con partenza dalla spiaggia di Punta Penna, attraversa le spiagge di Mottagrossa, Libertini, il promontorio di Punta Aderci, fino a raggiungere alla foce del fiume Sinello e fa ritorno alla spiaggia, attraversando la suggestiva pineta che costeggia il mare. Il ritrovo è alle ore 8.30 presso la spiaggia di Punta Penna. A fine gara verranno premiati i primi 3 assoluti delle categorie maschile e femminile e i primi 3 delle categorie M/F 20-29 M/F 30-39 M/F 40-49 M/F 50-59 M/F 60 e oltre.

Il video della 1ª edizione [GUARDA]

"Un particolare ringraziamento ai nostri partners - commenta la presidente della Podistica Vasto Antonia Falasca -, impegnati con noi nell'organizzazione di questa giornata e agli sponsor Conad Superstore Vasto, Ad Sport, Legnomagia, UnipolSai, Vastese in Bike, Di Lello Costruzioni, Di Fonzo Viaggi, ZonaLocale, OnFit, Lamolisana, Sire, Marinucci e Marchesani, Macelleria Di Nanno, TerreSacre, Seriart, Mario Perrozzi, Estetista Patrizia e al nostro socio e consigliere Tonino Baccalà e sua moglie Fausta, impegnati in prima linea nella preparazione del Trail. Dopo il successo dello scorso anno - conclude la Falasca - riproponiamo a grande richiesta questa manifestazione, una valida promozione per il territorio, contiamo in una buona partecipazione da tutto l'Abruzzo ed estendiamo a tutti i cittadini vastesi l'invito ad unirsi a noi in questa mattinata di sport e natura".