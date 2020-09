Ore 17 - Salgono a quattro le attività commerciali finite stanotte nel mirino dei ladri. Franca Cardone, titolare dell'Immobiliare Cardone, ha pubblicato sul suo profilo Facebook le foto della sede dell'agenzia messa a soqquadro dagli ignoti: "Quinto furto nell'agenzia immobiliare di via delle croci. Non se ne può più. È una vergogna!", commenta l'imprenditrice. Gli agenti del Commissariato di Vasto hanno avviato le indagini.

La prima notizia - Sono almeno tre i titolari di attività commerciali che questa mattina hanno trovato un'amara sorpresa: porte scardinate, segno evidente del passaggio dei ladri. Nel mirino dei malviventi sono finite alcune attività nel quartiere dei fiori, zona sud della città. Ignoti, forzando le serrature probabilmente con un piede di porco, si sono introdotti nello studio veterinario di via del Giglio, in un negozio di arredo bagno e in un mini market di via delle Gardenie. Bottino esiguo poichè nelle attività non c'erano somme di denaro o altra merce che potesse far gola ma, almeno per quanto riguarda il mini market, tanti danni. "Hanno trovato pochi spiccioli in cassa - riferisce il proprietario e così hanno portato via generi alimentari dal bancone". Prima di andar via, però, hanno messo a soqquadro il locale rovesciando tutto a terra.

I proprietari delle rispettive attività, questa mattina, hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori dei furti.