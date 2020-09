Si è avviato ieri, presso le sedi di Gissi e di Casalbordino dell’Istituto Tecnico Economico “G. Spataro”, il percorso di Educazione alla Legalità promosso da Unioncamere Abruzzo. I ragazzi del quarto e del quinto anno hanno riflettuto su tematiche economiche di grande rilevanza, sapientemente guidati dagli esperti della Confindustria di Chieti.

A Casalbordino Marta Allibrandi, dirigente del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Chieti, ha condotto il seminario “Impresa e Legalità”, guidando gli studenti in un complesso itinerario su imprenditorialità, start up, registro delle imprese, accesso ai finanziamenti.

A Gissi, Giovanni Marcantonio e la sua collaboratrice Andreea hanno coinvolto i partecipanti in una vivace riflessione su “Mercato globale: un’opportunità di scambio economico e di idee”. Nel corso dell’incontro, sono emersi opportunità, vincoli e limiti del processo di globalizzazione che ha rivoluzionato la vita dell’intero pianeta, non la sola economia, di quel processo per cui “il denaro, le tecnologie, le merci, le informazioni, l’inquinamento oltrepassano i confini come se questi non esistessero” (U. Beck e A. Giddens).

"Guardare ai processi di globalizzazione – spiegano dalla scuola – secondo un’ottica di etica e responsabilità, attraverso le lenti della legalità, allora, e soprattutto rivolgere questo messaggio ai cittadini più giovani, può far sperare in un futuro migliore, in cui riusciamo a correggere le storture e ad evitare i drammi che purtroppo la globalizzazione ha portato e porta con sé, per far leva sui punti di forza, su una dimensione di villaggio planetario, in cui c’è posto per tutti".