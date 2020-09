Nonostante la mattinata non propriamente primaverile, si è rinnovato con successo il tradizionale appuntamento con il lancio dei taralli a Pollutri, nell'ambito della Festa di San Nicola di Bari, organizzata dalla parrocchia "S.S. Salvatore" e dal comitato feste "San Nicola", con il patrocinio del Comune.

Per l'occasione, sono stati utilizzati circa 26 quintali di farina, per preparare almeno 20mila taralli, portati dalla Casa di San Nicola, fino all'antico palazzo di corso Giovanni Paolo II, dal primo piano del quale i volontari hanno lanciato i taralli ai tanti cittadini accorsi per l'evento. Il breve tragitto del corteo è stato accompagnato dal complesso bandistico della Città di Ailano, che allieterà anche la serata, dopo la Santa Messa delle 18 e la successiva processione. Al termine del tradizionale lancio, i taralli sono poi stati consegnati casa per casa.

Per domani, invece, prevista l'esibizione del complesso bandistico della Città di Tornareccio e in serata "Lui e gli amici del Re", una cover band di Adriano Celentano. Per domenica, invece, prevista la presenza del comico Uccio De Santis (leggi qui il programma completo).