Si è rinnovato anche quest'anno il tradizionale appuntamento promosso dal Lions Club Vasto New Century, i cui soci nei giorni scorsi hanno incontrato i piccoli ospiti della Casa famiglia "Genova Rulli", consolidando il rapporto che lega il Club alla struttura dove ogni settimana i soci si alternano per aiutare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici.

Come spiegato dai rappresentanti del Club, "ad allietare la giornata, già ricca di gioia e amicizia, è stato l'intervento a sorpresa, per i bambini, di Miriam Abate, addestratrice ed esperta in pet terapy che insieme al simpatico ospite, il cagnolino Dewey, ha regalato ai bimbi del 'Genova Rulli' un momento di relazione tra l'essere umano e l'animale attraverso il gioco, riuscendo a suscitare dei momenti molto positivi per entrambi. La giornata, nonostante il brutto tempo, è passata in grande allegria con un buffet preparato dai membri del Club ed è proseguita con un momento di gioco che ha coinvolto grandi e e piccini in una caccia al tesoro 'originale' il cui premio finale è stato scoprire l’importante valore dell’amicizia e dello stare insieme".

L’appuntamento è confermato anche per il prossimo anno.