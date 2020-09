La BCC Generazione Vincente Vasto Basket si prepara a vivere un'esperienza nuova nella sua storia recente. Nella sfida in casa del Casa Euro Bk Taranto prende il via la serie di playout in cui le due formazioni si contentenderanno la permanenza in serie B. Due sfide in Puglia, poi ci si trasferirà al PalaBCC sperando che il cammino veda ancora la salvezza a portata di mano per la squadra di coach Luise.

La classifica, che ha determinato la griglia degli spareggi salvezza, nell'abbinamento tra Vasto Basket e Taranto ha visto i pugliesi conquistare il vantaggio del fattore campo per la migliore differenza canestri negli scontri diretti. E così Ierbs e compagni scenderanno sul parquet del Palazetto Mazzola nella prima sfida di sabato 30 aprile, alle 19, e poi martedì 3 maggio alle 20. L'obiettivo è quello di riuscire a conquistare almeno una vittoria esterna, cosa riuscita in realtà solo due volte in tutto l'arco della stagione, per poi arrivare al PalaBCC con la possibilità di dare sostanza al cammino salvezza. Al palazzetto di via dei Conti Ricci si giocherà venerdì 6 maggio, alle 20.45, ed eventualmente domenica 8 maggio, alle 18. Se, dopo le quattro sfide, Vasto Basket e Taranto si trovassero sul due pari, si tornerà a giocare a Taranto l'11 maggio alle 21.

Dopo diverse settimane in cui il roster biancorosso è stato penalizzato dagli infortuni, coach Luise avrà tutti gli uomini a sua disposizione. Serviranno testa e gambe per conquistare risultati positivi in queste sfide che sono da considerare tutte come delle finali. Dopo tre anni entusiasmanti in serie B, da quest'anno diventato il terzo campionato nazionale, la società del presidente Spadaccini vuole con tutte le forze restare in una serie nazionale. Per farlo ci vorrà il contributo di tutti, compreso quello dei tifosi chiamati a raccolta sugli spalti del PalaBCC per la sfida del 6 maggio alle 20.45.