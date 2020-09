Facendo seguito al primo concerto dei primi di Aprile, il Consorzio Vasto in Centro con il patrocinio del Comune e la direzione artistica del Cineocchio, organizza per sabato 30 aprile alle 18.30 in Piazza Rossetti il secondo concerto nell’ambito della iniziativa "La PrimaVera Musica". L’incontro musicale sarà con Maurizio Tassani & The Ladies Trio Music.

"Ci auguriamo che finalmente l’arrivo della primavera e dei primi tepori richiami tante persone nel centro storico di Vasto, amanti della passeggiata all’aria aperta ed appassionati e non della bella musica", è l'auspicio del presidente del Consorzio, Marco Corvino.