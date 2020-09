Dopo "Le Some e le Sagne" (qui l'articolo), sono tornati a sfilare per le vie del centro i trattori a San Salvo, partendo in mattinata da via Montenero, per giungere alla villa comunale per la rievocazione dell'arrivo delle reliquie di San Vitale e poi in piazza San Vitale per la Santa Messa.

Il programma delle feste patronali di San Vitale prevede inoltre alle 18 la processione, che si concluderà con la Santa Messa, e per la festa civile il duo comico da Le Iene, Pio e Amedeo, che si esibirà alle 21,30 in piazza Papa Giovanni XXII.