Autonomia nella mobilità e indipendenza. È per questi motivi che la Farmacia Di Nardo di San Salvo ha inserito tra i suoi servizi un’ampia gamma di carrozzine elettriche e scooter elettrici. Moderni e di semplice utilizzo sono un importante aiuto per chi ha delle riduzioni nella mobilità dovute alla malattia e per chi, magari con l’avanzare dell’età, inizia ad avere difficoltà con la mobilità ordinaria. “Come per gli altri servizi della farmacia - spiega il dottor Angelo Labrozzi - anche questo vuole essere un modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Carrozzine elettriche e scooter elettrici aiutano sia chi ha problemi fisici che chi, per altri motivi, fa fatica a spostarsi a piedi su salite e discese che, anche se molto lievi, possono dare problemi. Ci sono modelli per tutte le esigenze, che possono essere utilizzati per spostarsi in città o per percorsi anche più lunghi, vista l’elevata capacità delle batterie. Si può entrare anche nei centri commerciali e nei negozi e, in generale, hanno tutti gli accorgimenti per dare autonomia alle persone”. Validi mezzi, quindi, per tornare ad avere autonomia. “Per molte persone rappresentano la sostanziale differenza tra l’uscire e il restare chiusi in casa”.

La Farmacia Di Nardo punta tutto su affidabilità e assistenza. “Da noi si possono provare prima di procedere all’acquisto. Agli aventi diritto il prodotto è mutuabile dal Sistema Sanitario Nazionale. L’assistenza alle procedure viene curate direttamente dal personale della farmacia senza ulteriori costi o impegni per l’utente. E poi garantiamo l’assistenza totale. Uno dei requisiti di carrozzine e scooter elettrici è il reperire prezzi di ricambio in tempi celeri. E, per molti scooter che vengono venduti in televisione, diventa molto difficile. Noi abbiamo un’officina interna con un tecnico pronto a risolvere ogni tipo di problema”.

Altro aspetto fondamentale è la sicurezza. “I nostri prodotti sono tutti omologati per l’uso in strada e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. Sono anti-ribaltamento, hanno la frenata d’emergenza e una velocità moderata così da garantire la sicurezza”. A seconda delle esigenze si possono scegliere differenti modelli, da quelli pensati per un uso prettamente domestico (ma comunque utilizzabili per spostamenti esterni) a quelle di dimensioni e autonomia maggiori (fino a 40 km.) per lunghi tratti. “Per chi si trova a vivere una condizione di ridotta mobilità è un qualcosa che ti cambia la vita. Torni a fare quello che facevi prima, in modo differente, ma riesci ad avere autonomia e indipendenza”.

