Si ferma in finale il cammino del Futsal Casalbordino nell'edizione 2015/2016 della Coppa Abruzzo di calcio a 5 di serie D. Nella sfida di Rocca San Giovanni i giallorossi di mister Liberatoscioli sono stati sconfitti dal Futsal Chieti squadra che sta dominando il girone "Chieti" del campionato. La squadra casalese, dopo aver superato il girone con Eurogames Cupello e Real Carpineto Sinello, aveva eliminato nella doppia sfida di semifinale il Sant'Eusanio (vittoria per 13-7 all'andata, sconfitta per 10-9 al ritorno) arrivando così a disputare la finalissima contro i teatini.

Il Futsal Chieti ha però impresso sin da subito il suo marchio alla partita, con tre gol in serie (Di Russo, Di Tella e ancora Di Russo) che hanno costretto i giallorossi, privi anche di due pedine importanti come Sallese e Turco, ad inseguire. Nel primo tempo Scafetta e compagni cercano reagire per accorciare le distanze trovando però sulla loro strada l'attento portiere avversario. Ci provano Moretta e Verini ma, allo scadere, è ancora Oscar Di Russo, vecchia conoscenza del futsal vastese per la sua militanza nella San Gabriele in serie B, ad andare a segno su calcio di rigore.

Nella ripresa segna ancora il Futsal Chieti con Buccioni, Micozzi e D'Alessandro. Sul 7-0 cala la tensione agonistica dei teatini ed il Casalbordino riesce ad apprifittarne con tre reti di Molisani (7-3). Di Tullio riporta a 5 i gol di vantaggio del Chieti (8-3) prima della quarta rete personale di Molisani (8-4). La squadra giallorossa si spinge ancora in avanti lasciando spazio al contropiede avversario su cui il bravo Moretti evita un passivo più pesante. A chiudere il match è ancora Di Russo, con il Chieti che al triplice fischio può festeggiare per il primo traguardo stagionale raggiunto a cui, quasi certamente, si aggiungerà la vittoria del campionato. Il Casalbordino, invece, archiviata questa sconfitta, avrà ancora 5 giornate per inseguire l'accesso ai playoff ora distante solo un punto.