Ottime possibilità per le ragazze dell'under 16 della BCC San Gabriele di conquistare il titolo di campionesse regionali. Le vastesi hanno vinto nettamente gara 1 della finale regionale contro la Junior Ortona chiudendo con un perentorio 3-0 (25-18/25-12/25-13) che fa ben presagire per la gara di ritorno del prossimo 5 aprile.

Le ragazze della San Gabriele hanno dovuto fare a meno per infortunio delle due palleggiatrici titolari Felizzi e Scotti trovando però la buona prova di Roberta Cericola, classe 2001, chiamata a giocare questa finale. La differenza tra le due formazioni emerge nettamente nel punteggio e ad Ortona il gruppo delle ragazze del 2000, che ha già nel suo curriculum 4 titoli regionali conquistati (tra under 14 e under 16) proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. La vittoria darebbe alla San Gabriele l'accesso alla fase preliminare delle finali nazionali in cui 28 squadre si giocheranno l'accesso al tabellone principale.