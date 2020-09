È indagato per omissione di soccorso il 39enne di origine straniera che domenica sera era alla guida della Bmw coinvolta nell'incidente in via Ciccarone [LEGGI]. Erano circa le 23 quando la vettura guidata da C.I., 39 anni, è finita contro la Peugeot 307sw guidata da D.D.F., vastese di 37 anni. L'impatto, all'incrocio con corso Europa, è stato molto violento, con le due vetture rimaste pesantemente danneggiate. Il guidatore della Peuget era riuscito a tirarsi fuori dall'abitacolo, venendo poi trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto dove gli sono state diagnosticate ferite e fratture in varie parti del corpo.

Il guidatore della Bmw era invece fuggito via, salvo poi far ritorno sul luogo dell'incidente, qualche ora più tardi, accompagnato dal suo avvocato. Agli agenti della polizia stradale aveva raccontato di essersi allontanato in preda al panico dopo lo scontro. Il 39enne è risultato poi positivo all'alcol test ed è stato formalmente indagato dalla polizia per il reato di omissione di soccorso. Dai rilievi degli agenti della Polstrada ricostruita anche la dinamica dello scontro, avvenuto con i semafori dell'incrocio in funzione.