Risultato di prestigio per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “G. Rossetti” di Vasto alle Olimpiadi del Problem Solving. A Cesena gli alunni della 3ª E (indirizzo musicale) Chiara Cipollone, Davide Gabriele, Alessandro Tilli e Paola Pia Valentini si sono classificati al terzo posto nella sfida che ha visto la partecipazione di studenti da tutte le regioni italiane. Ad accompagnarli nella competizione c'era la professoressa Turchi, coordinatrice del progetto per l'istituto Rossetti.

Le Olimpiadi del Problem Solving, proposte dal MIUR nell’ambito delle attività di promozione delle eccellenze per gli alunni della scuola dell’obbligo, richiedevano ai ragazzi elevate competenze interdisciplinari di matematica, italiano e lingua inglese, per risolvere problemi decisamente difficoltosi per la loro età.

"I docenti dell’ I.C. Rossetti - spiega una nota dell'istituto - , che si attivano con le quotidiane attività didattiche anche per promuovere le eccellenze, come dimostrano i lusinghieri risultati di Cesena, esprimono grande soddisfazione, insieme con il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Pia Di Carlo, e si congratulano con i ragazzi per il prestigioso risultato, tanto più che il team che ha conquistato il podio nazionale aveva trovato concorrenti altrettanto competenti già nella prima fase della gara, quella d’Istituto, a conferma del lavoro di promozione delle eccellenze che la Scuola persegue tra i suoi obiettivi".