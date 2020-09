Appuntamento con l'Infiorata di Carunchio il prossimo 29 maggio 2016. In occasione del Corpus Domini, nel piccolo comune dell'Alto Vastese tornerà in scena la tradizionale e colorata infiorata dedicata alla ricorrenza religiosa.

Un'iniziativa di grande valore e di meticolosa precisione con i volontari che alcuni giorni prima raccoglieranno nei dintorni del paese i fiori che saranno usati per realizzare veri e propri "dipinti sacri": i petali fungeranno da colori della tavolozza dalla quale attingere per comporre i "tappeti profumati" che decoreranno il caratteristico centro storico.

L'infiorata di Carunchio – arrivata alla 16ª edizione, ma che affonda le proprie origini nelle tradizioni popolari del '700 – è ormai da annoverare nel ricco patrimonio culturale abruzzese.