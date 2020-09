Grande soddisfazione da parte di genitori e ragazzi dell'ASD Nuovo Judo di Montenero, Lentella, Fresagrandinaria e Vasto, per la visita alla palestra del maestro Giovanni Maddaloni e del figlio Pino, campione olimpionico di Sidney 2000, a Scampia.

Dopo una calorosa accoglienza "o' maè" ha subito impegnato i ragazzi nell'allenamento a fianco dei suoi campioni, tra cui anche quelli in preparazione per i giochi olimpici di Rio 2016.

La giornata è proseguita con un giro panoramico per le vie di Napoli, via Posillipo, via Petrarca, Mergellina, ovviamente con assaggi di sfogliatelle, babà e pizze a portafoglio. Già si registrano adesioni per il prossimo tour.